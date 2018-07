London (dpa) - Der Unternehmernachwuchs will jetzt auch mit der im Ausland beliebten deutschen Wurst für den Verbleib der Briten in der EU kämpfen. Mit der Aktion "Bratwurst against Brexit" macht der Verband "Die jungen Unternehmen" heute auf dem Londoner Trafalgar Square mobil gegen einen EU-Austritt Großbritanniens. Mit den deutschen Würsten wollen sie nach eigenen Angaben den Briten nicht nur symbolisch zeigen, was sie bei einem Brexit verlieren könnten. Es gehe auch um Reformen in der Europäischen Union.

