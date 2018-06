Brüssel (AFP) Nach Jahren des Zögerns hat die EU-Kommission Kriterien zur Definition von hormonstörenden Stoffen in Pflanzenschutzmitteln und Bioziden wie Desinfektions- oder Holzschutzmittel vorgeschlagen. Grundlage für die Einschätzung sollen die Kriterien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sein, teilte die EU-Behörde am Mittwoch in Brüssel mit. Dank der Definition soll es künftig besser möglich sein, Substanzen mit schädlicher hormoneller Wirkung zu erkennen.

