Dallas (SID) - Footballprofi Darren McFadden vom NFL-Klub Dallas Cowboys ist sein Handy offenbar ziemlich wichtig. Als das Smartphone Richtung Boden fiel, versuchte der Running Back, es aufzufangen und brach sich dabei den Ellbogen.

McFadden, in der US-Profiliga Teamkollege des deutschen Linebackers Mark Nzeocha, trainierte trotz der Verletzung in der vergangenen Woche. Erst bei einer Röntgenuntersuchung am Montag wurde die Fraktur diagnostiziert.

Der 28-Jährige wurde bereits operiert, es folgt nun eine monatelange Pause. Ob McFadden das Handy retten konnte, ist nicht bekannt.