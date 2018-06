Frankfurt/Main (SID) - Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den Bundesligisten FC Augsburg wegen unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger in zwei Fällen mit einer Geldstrafe in Höhe von 9000 Euro belegt. In den Spielen bei Darmstadt und Mainz hatten FCA-Fans Feuerwerkskörper gezündet und bengalische Feuer abgebrannt.

Bundesliga-Aufsteiger SC Freiburg muss für die gleichen Vergehen seiner Anhänger 10.000 Euro bezahlen, Drittliga-Aufsteiger Jahn Regensburg 1000 Euro. Die drei Vereine haben den Urteilen zugestimmt.