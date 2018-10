Frankfurt/Main (SID) - Zweitliga-Absteiger MSV Duisburg muss wegen Fehlverhaltens seiner Fans 12.500 Euro Geldstrafe zahlen. Dieses Urteil fällte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).

Kurz vor Anpfiff des Zweitligaspiels beim SV Sandhausen am 8. Mai wurden im Duisburger Zuschauerblock mehrere Bengalische Feuer und ein Böller gezündet. Auch vor Beginn des Relegations-Hinspiels bei den Würzburger Kickers am 20. Mai brannten im Duisburger Zuschauerbereich mehrere Bengalische Feuer.

Darüber hinaus warfen Duisburger Zuschauer in der 64. Minute des Zweitligaspiels gegen RB Leipzig am 15. Mai 2016 Gegenstände in Richtung der Leipziger Auswechselspieler. Zudem wurden während des Spiels im Stadion zwei Plakate mit verunglimpfendem Inhalt gezeigt.

Das Urteil ist rechtskräftig.