Lille (dpa) - Russlands Fußball-Nationalmannschaft droht bei der EM in Frankreich auch sportlich das vorzeitige Aus. Nach tagelangen Debatten über Krawalle feuerten die Fans ihr Team zwar friedlich an, die 1:2 -Niederlage gegen die Slowakei in Lille verhinderten sie aber auch nicht. Nach Ausschreitungen zwischen russischen und englischen Fans vor und nach dem ersten Gruppenspiel hatte die UEFA den Russen mit dem sofortigen Ausschluss aus dem Turnier gedroht.

