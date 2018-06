Lille (dpa) - Bis zum späten Mittag herrschte vor dem zweiten EM-Spiels Russlands gegen die Slowakei in Lille eine friedliche Stimmung. In der Stadt begegneten sich Fans beider Lager entspannt. Begleitet wurde die Fan-Party indes von deutlich sicht- und spürbaren Sicherheitsvorkehrungen. Morgen spielt in Lens, nur rund 30 Kilometer südlich von Lille, England gegen Wales. Russische Hooligans hatten am Samstag in Marseille am Rande des ersten EM-Spiels gegen England englische Fans angegriffen. Wegen der Krawalle hatte die UEFA den russischen Verband mit einem EM-Ausschluss auf Bewährung bestraft.

