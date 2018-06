London (AFP) Wegen seiner Rolle bei Fan-Krawallen am vergangenen Freitag in Marseille ist ein englischer Hooligan in Großbritannien für fünf Jahre von Fußballspielen ausgeschlossen worden. Der 24-jährige Daniel Warlow wurde am Dienstag von einem Gericht in Birmingham verurteilt, weil er bei den Krawallen am Vorabend des Spiels Russland gegen England in der südfranzösischen Stadt gesehen wurde. Aufnahmen zeigten unter anderem, wie er einen Stuhl warf.

