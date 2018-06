Teheran (AFP) Der Iran wirft einer seit zweieinhalb Monaten festgehaltenen Mitarbeiterin einer Journalisten-Stiftung die Beteiligung an Umsturzversuchen vor. Die Revolutionsgarden beschuldigten die 37-jährige Nazanin Zaghari-Ratcliffe, an einem "sanften Sturz der Islamischen Republik" beteiligt zu sein, berichtete die Nachrichtenagentur Misan am Mittwoch. Die Frau mit britischer und iranischer Staatsangehörigkeit wird nach Angaben ihres Ehemannes bereits seit Anfang April im Land festgehalten. Auch die zweijährige Tochter kann das Land nicht verlassen.

