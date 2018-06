Berlin (dpa) - Das Bundesverteidigungsministerium hat Berichte zurückgewiesen, deutsche Spezialkräfte seien im Norden Syriens am Boden im Einsatz. Entsprechende Meldungen seien falsch, sagte ein Ministeriumssprecher der dpa. Die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana und andere regimenahe Medien hatten berichtet, deutsche und französische Spezialkräfte unterstützten in Nordsyrien von Kurden geführte Einheiten im Kampf gegen die Terrormiliz IS. Auch die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete darüber.

