Berlin (dpa) - Eine Rekordmenge von 80 Kilogramm Heroin im Wert von rund drei Millionen Euro hat die Berliner Polizei sichergestellt. Die Drogenfahnder nahmen zwei Mitglieder einer Rauschgiftschmugglerbande fest, nach einem dritten Verdächtigen wird noch gefahndet, wie die Polize mitteilte. Das Heroin wurde bereits am Freitag in Reisetaschen und vermeintlichen Kunststofffolien-Rollen gefunden. Es handelte sich dabei um die bislang größte in Berlin gefundene Menge dieses Rauschgifts. Drogenfahnder in Göttingen hoben zusammen mit niederländischen Kollegen eine weltweit operierende Drogenbande aus.

