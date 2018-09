Los Angeles (dpa) - Im Plagiatsprozess um die Rock-Hymne "Stairway to Heaven" sind zwei Mitglieder der angeklagten Band Led Zeppelin vor Gericht erschienen. Sänger Robert Plant und Gitarrist Jimmy Page zeigten sich US-Medien zufolge zum Prozessauftakt in einem Gerichtssaal in Los Angeles. Mick Skidmore, der Nachlassverwalter des verstorbenen Spirit-Gitarristen Randy Wolfe, hatte Led Zeppelin wegen Ähnlichkeiten zwischen "Stairway to Heaven" und dem Spirit-Song "Taurus" von 1968 verklagt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.