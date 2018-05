New York (dpa) - Der vielfach preisgekrönte US-Musikproduzent Chips Moman ist tot. Moman, der unter anderem für Elvis Presley, Willie Nelson und Dusty Springfield Hits geschrieben und produziert hatte, sei bereits am Montag - einen Tag nach seinem 79. Geburtstag - gestorben, teilten die Veranstalter der Grammys mit. Der zweifache Grammy-Preisträger produzierte unter anderem "In the Ghetto" für Elvis Presley und "Always on My Mind" für Willie Nelson. Moman war verheiratet und hatte zwei Kinder.

