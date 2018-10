Brüssel (AFP) Die Nato rüstet angesichts der anhaltenden Spannungen mit Russland in Osteuropa weiter auf. Die Nato-Verteidigungsminister beschlossen am Dienstag in Brüssel grundsätzlich, ab 2017 vier Bataillone in den drei baltischen Staaten und Polen zu stationieren. Deutschland wird dabei die Führung über einen der Verbände mit bis zu 1000 Soldaten übernehmen. Auch am Schwarzen Meer will das Militärbündnis verstärkt Flagge zeigen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.