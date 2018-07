Rio de Janeiro (SID) - IOC-Präsident Thomas Bach lässt sich vom Verzug bei der Fertigstellung des olympischen Velodroms nicht aus der Ruhe bringen. "Alle Informationen, die ich von unseren Experten habe, sagen mir, dass das Velodrom für die Olympischen Spiele bereit sein wird und dass es schon am Ende dieses Monats erste Trainingseinheiten geben kann", sagte der deutsche Chef des Internationalen Olympischen Komitees am Rande der Präsentation der Olympia-Medaillen in Rio de Janeiro.

Am Mittwoch wollte sich der 62-Jährige ein eigenes Bild von der Situation im Velodrom machen, in dem vom 11. bis 16. August die olympischen Bahnradwettbewerbe ausgetragen werden sollen. "Es wird wie bei vielen Sachen ein Einsatz bis zur letzten Minute nötig sein. Aber ich bin wirklich absolut zuversichtlich", sagte der deutsche Funktionär. Bach hatte sich bei seinem Brasilien-Besuch auch erstmals mit Interims-Staatsoberhaupt Michel Temer getroffen.

Ende Juni soll laut Carlos Nuzman, Präsident des Organisationskomitees von Rio, die fertige Bahn übergeben werden. Der zuvor für den 30. April und 1. Mai geplante Testwettkampf war abgesagt worden, um mehr Zeit für die Verlegung der Holzbahn zu gewinnen. Nuzman hatte erklärt, dass die späte Fertigstellung mit dem Konkurs einer Baufirma zu tun habe.