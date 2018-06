Grosseto (SID) - Zweimal Gold und sechsmal Silber lautet die Erfolgsbilanz der deutschen Para-Leichtathleten am vierten Tag der Europameisterschaften im italienischen Grosseto. Prothesen-Läufer Johannes Floors (Leverkusen) über 200 m und Diskuswerferin Marianne Buggenhagen (Berlin) bescherten dem Deutschen Behindertensportverband (DBS) dabei die EM-Siege Nummer sechs und sieben.

Silber sicherten sich Kugelstoßer Sebastian Dietz (Bad Oeynhausen), Diskuswerferin Marie Hawkeswood (Berlin), die Läufer Thomas Ulbricht (Berlin), Felix Streng und Irmgard Bensusan sowie Weitspringer Heinrich Popow (alle Leverkusen).

Für Floors war es bereits der zweite Titel bei den diesjährigen Kontinentalmeisterschaften. Der beidseitig unterschenkelamputierte 21-Jährige triumphierte zwei Tage nach nach seinem Sieg über 400 m nun in der Europarekordzeit von 21,82 Sekunden auch über die halbe Distanz und verwies seinen gleichaltrigen Leverkusener Vereinskameraden Felix Streng (22,04 Sekunden) auf den zweiten Platz.

"Es war einfach ein supergeiles Rennen", sagte Floors, der über die 100 m und in der 4x100-m-Staffel sogar noch zwei weitere Medaillenchancen besitzt. Streng hatte sich erst am Morgen für einen Rennstart entschieden, nachdem am Montag sein Stumpf wegen eines Abszesses aufgeschnitten werden musste.

Für Buggenhagen, die "Grande Dame" des Behindertensports, war es der sechste und letzte EM-Titel ihrer Erfolgslaufbahn. Die 63-Jährige, die die Konkurrenz mit 24,57 m mehr als dreieinhalb Meter distanzierte, hatte bereits im vergangenen Jahr ihr Karriereende für nach dem Paralympics (7. bis 18. September) angekündigt.

"Ich bin sehr zufrieden. Ich hätte damit gerechnet, dass die anderen ein bisschen näher herankommen", war Buggenhagen erstaunt. Am nächsten kam ihr mit 20,90 m die für Deutschland startende Britin Marie Hawkeswood (49), die ebenso wie Buggenhagen im Rollstuhl sitzt.

Die Paralympics-Sieger von London Dietz (31) und Popow (32) mussten sich in ihren Wettkämpfen gegen Weltrekordweiten geschlagen geben. Dietz (14,63 m) musste im Kugelstoßen dem Russen Wladimir Swiridow mit der Weltrekordweite von 15,34 m den Vortritt lassen, Popow landete mit 6,43 m hinter dem Dänen Daniel Jörgensen (6,70 m).

Bensusan (25) reichte einen Tag nach ihrem EM-Sieg über 200 m 1:02,71 Minunten zu Platz zwei über die doppelte Distanz, dem sehbehinderten Ulbricht fehlten über 200 m bei einer Zeit von 22,61 Sekunden 24 Hundertstel zu Gold.

Aktuell hat das Team des Deutschen Behindertensportverbandes damit bereits 27 Medaillen auf dem Konto. Neben siebenmal Gold gab es bislang 15-mal Silber und fünfmal Bronze. Vor zwei Jahren in Swansea hatte das DBS-Team nach Abschluss der Wettkämpfe 47-mal Edelmetall gewonnen.