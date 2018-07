Warschau (AFP) Die polnische Regierung hat eine neue progressive Steuer auf den Einzelhandel auf den Weg gebracht. Das Kabinett von Beata Szydlo von der nationalkonservativen Partei für Recht und Gerechtigkeit (PiS) beschloss am Dienstag die umstrittene Abgabe, die in Polen allgemein als "Supermarktsteuer" bekannt ist. Die von der PiS im Wahlkampf versprochene Steuer richtet sich in erster Linie gegen die ausländischen Supermarktketten, die in Polen sehr präsent sind.

