Brüssel (SID) - Der deutsche Hockey-Bund (DHB) hat im Kampf um die Ausrichtung der EM 2019 den Kürzeren gezogen. Den Zuschlag bekam Belgien. Dies teilte am Mittwoch der Europäische Hockey-Verband (EHF) mit. Das Turnier wird damit im August 2019 nicht in Mönchengladbach, sondern in Antwerpen stattfinden, wo jeweils die besten acht Männer- und Frauen-Teams um die Titel kämpfen werden.

Die EuroHockey Championships sind zudem ein Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Der Europameister wird sicher bei den Spielen dabei sein. "Es war eine schwierige Entscheidung für den EHF-Vorstand, zwischen den beiden sehr starken Bewerbungen zu entscheiden. Dieses Mal ging Belgien nach einem fairen und transparenten Entscheidungsprozess als Sieger hervor", sagte Präsidentin Marijke Fleuren.