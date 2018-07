Beirut (AFP) Mehr als 50 syrische Oppositionsgruppen haben den Vereinten Nationen Versagen bei Hilfslieferungen für die notleidende Bevölkerung vorgeworfen. Die UNO habe sich "zur Kooperation um jeden Preis" mit der Regierung in Damaskus entschlossen und räume dieser damit übermäßigen Einfluss auf die Verteilung der Hilfen ein, hieß es in einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung. Bei den Menschen, deren Lage am verzweifeltsten sei, komme kaum Unterstützung an.

