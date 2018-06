Palma de Mallorca (SID) - Der am Handgelenk verletzte Tennisstar Rafael Nadal (Spanien) ist zuversichtlich, bis zu den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro (5. bis 21. August) wieder vollständig genesen zu sein. Das bestätigte sein Onkel und Trainer Toni Nadal im Gespräch mit dem tennismagazin.

"Rafael trägt derzeit noch eine Manschette am Handgelenk. Aber wir sind guter Dinge, dass er bald wieder fit ist", sagte "Onkel Toni". In der kommenden Woche werde sich Nadal einem Kontrollbesuch beim Arzt unterziehen. "Wir hoffen, dass Rafael danach wieder mit dem Training beginnen kann", sagte Toni Nadal.

Rafael Nadal (30) hatte wegen seiner Verletzung am linken Handgelenk bei den French Open in Paris aufgegeben. Auch in Wimbledon (ab 27. Juni) kann der Weltranglistenvierte nicht starten.