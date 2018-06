Prag (AFP) Die Regierungskoalition in Tschechien gerät im Streit über eine Polizeireform immer tiefer in die Krise. Trotz massiver Kritik des Chefs des populistischen Koalitionspartners ANO billigte Innenminister Milan Chovanec von der sozialdemokratischen CSSD am Mittwoch die umstrittene Reform. Die Bedenken des ANO-Vorsitzenden Andrej Babis bezeichnete er als "Hysterie".

