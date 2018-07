Offenbach (dpa) - Ein starkes Unwetter hat Teile des Rhein-Main-Gebiets unter Wasser gesetzt. Allein in Frankfurt verzeichnete die Feuerwehr mehr als 400 Einsätze. Besonders hart traf es nach Angaben der Löschkräfte den Süden der Metropole: Keller seien voll gelaufen, Unterführungen und Tiefgaragen stünden unter Wasser. Autofahrer sollten nicht mehr durch überschwemmte Unterführungen fahren. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes fielen am Flughafen in Frankfurt binnen einer Stunde 19 Liter Regen pro Quadratmeter.

