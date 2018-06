Berlin (AFP) Vor der entscheidenden Abstimmung am Freitag im Bundesrat hat der Deutsche Anwaltverein (DAV) an die Länder appelliert, Algerien, Marokko und Tunesien nicht als sichere Herkunftsländer einzustufen. "Eine solche Einstufung widerspricht europäischem Recht und den Voraussetzungen, die das Bundesverfassungsgericht aufgestellt hat", erklärte die DAV-Asylexpertin Gisela Seidler am Donnerstag in Berlin. Sie verwies vor allem auf die Gefahr von Folter in den betroffenen Ländern.

