Düsseldorf (AFP) Im Düsseldorfer Prozess um den Messerangriff auf die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat die Bundesanwaltschaft lebenslange Haft für den geständigen Attentäter gefordert. Der 44-jährige Frank S. habe die parteilose Politikerin bei den Attentat am 17. Oktober 2015 in Tötungsabsicht mit einem Jagdmesser angegriffen, sagte der Oberstaatsanwalt am Bndesgerichtshof, Lars Otte, am Donnerstag in seinem Plädoyer vor dem Oberlandesgericht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.