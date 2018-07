Brüssel (AFP) Deutschland bleibt in der EU das Hauptziel für Asylbewerber. Wie die Statistikbehörde Eurostat am Donnerstag mitteilte, stellten im ersten Quartal fast 175.000 Menschen in der Bundesrepublik einen Asylantrag. Dies entsprach 61 Prozent aller Asylanträge in der EU. Auch im Verhältnis zur Bevölkerung lag Deutschland an der Spitze: Dort kamen zwischen Januar und März 2155 Asylanträge auf je eine Million Einwohner.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.