Berlin (AFP) Angesichts des Erstarkens rechter Kräfte in Deutschland und Europa hat der Präsident des Europäischen Parlaments, Martin Schulz (SPD), einen Aufstand der Mitte gefordert. "Es ist wieder an der Zeit, einen Aufstand der Anständigen zu organisieren", sagte Schulz der "Berliner Zeitung" vom Donnerstag. Es dürfe nicht zugelassen werden, dass Populisten und Extremisten den sozialen Frieden in Europa gefährden.

