Berlin (AFP) Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Bremens Bürgermeister Carsten Sieling (SPD), hat das bisherige Angebot des Bundes zur Beteiligung an den Kosten für die Integration von Flüchtlingen als völlig unzureichend bezeichnet. Unmittelbar vor einem Gespräch der Länder-Chefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag in Berlin sagte Sieling im ARD-"Morgenmagazin" zu den vorliegenden Offerten: "Das reicht aber aus unserer Sicht vorne und hinten nicht".

