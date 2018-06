Berlin (AFP) Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico hat sich dagegen ausgesprochen, die britischen Wähler vor dem EU-Referendum in Großbritannien vor den Folgen eines Brexit zu warnen. "In erster Linie denke ich, dass ein jegliches Eingreifen, eine jegliche Erklärung kontraproduktiv sein könnte", sagte Fico am Donnerstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin.

