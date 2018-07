Wiesbaden (AFP) An Deutschlands Hochschulen haben im vergangenen Wintersemester wieder mehr Gasthörer Lehrveranstaltungen besucht. Im Vergleich zum Wintersemester 2014/2015 stieg ihre Zahl um drei Prozent auf 34.800, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. In den vorherigen drei Jahren war die Zahl zurückgegangen. Mehr als die Hälfte (52 Prozent) der Gasthörer waren 60 Jahre oder älter.

