Los Angeles (dpa) - Happy End für Harrison Ford: Regisseur Steven Spielberg hat dem US-Branchenblatt "Hollywood Reporter" verraten, dass sein Hauptdarsteller in "Indiana Jones 5" am Leben bleiben wird. Er werde Harrison am Ende nicht sterben lassen, sagte Spielberg. Mehr werde er über das Projekt aber nicht preisgeben, nur, dass er "total begeistert" sei. Das Disney-Studio hatte ihm März verkündet, dass der fünfte Teil der Abenteuerserie im Juli 2019 in die Kinos kommen soll. Seit 1981 trat Ford viermal für Spielberg als "Indy" vor die Kamera.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.