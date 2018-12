Baku (SID) - Was steht an?

Am Sonntag (15 Uhr MESZ/RTL und Sky) feiert der Große Preis von Europa sein Comeback in der Formel 1. Die Millionenstadt Baku ist der sechste Austragungsort des Europa-Grand-Prix, Aserbaidschan das 32. Gastgeberland in der 67-jährigen Geschichte der Formel 1. Zuletzt wurde der Europa-Grand-Prix 2012 in Valencia ausgetragen.

Warum Aserbaidschan?

Das fragen sich vor allem kritische Geister. Zunächst einmal gehört der Ölstaat am Kaspischen Meer überhaupt nicht zu Europa, sondern ist ein Teil von Asien. Über diese Spitzfindigkeit hinaus ist Aserbaidschan aber auch ein politisch umstrittenes Land. Der autoritäre Staatschef Ilham Alijew geht willkürlich und ridige gegen Regimekritiker vor, wie Menschenrechtsorganisationen seit Jahren anprangern. Aktuell sollen sich mindestens 14 Oppositionelle in politischer Gefangenschaft befinden. Auch in der Rangliste der Pressefreiheit schneidet Aserbaidschan mit Rang 163 unter 180 bewerteten Staaten desaströs ab.

Warum also Aserbaidschan?

Aus dem Grund, aus dem in den letzten 15 Jahren auch Formel-1-Rennen nach Bahrain, China oder Russland vergeben wurden: Hier kann Promoter Bernie Ecclestone mit der und für die Motorsport-Königsklasse noch richtig Geld machen. Antrittsgelder von 25 bis 30 Millionen Euro sind für die Herrscher und Staatschefs schlecht beleumundeter Staaten ein kleiner Preis für eine wirkungsvolle Imagekampagne. Auf der anderen Seite stehen zahlreiche Traditionsrennen wie Deutschland, Italien, England und neuerdings auch Kanada zumindest auf der Kippe.

Was macht Stadt und Strecke aus?

Baku erinnert klimatisch, kulturell und kulinarisch an Istanbul, weist aber noch Spuren aus der Sowjetzeit auf. Architektonisch eifert die Stadt seit der Jahrtausendwende dem gläsernen Gigantismus der Golfstaaten nach. Für das Streckendesign zeichnete wieder einmal Hermann Tilke verantwortlich. Doch dieses Mal hat der Aachener Architekt keinen Retortenkurs geschaffen, sondern sich am natürlichen Straßenlayout orientiert. Auf dem 6,006 km langen Stadtkurs wechseln sich Hochgeschwindigkeitspassagen auf den Boulevards mit nicht einmal acht Meter breiten Nadelöhren entlang der Stadtmauer ab. Dieses radikale Wechselspiel ist einzigartig im Formel-1-Kalender. Einzigartig soll auch die Geschwindigkeit werden: "Baku ist mit Abstand der schnellste Stadtkurs", sagt Tilke.



Was sagen die Fahrer?

Von Sebastian Vettel bis Lewis Hamilton: Die Piloten sind einhellig begeistert von der Strecke. Sogleich machten Vergleiche mit anderen Stadtkursen wie Monte Carlo, Singapur, Macao oder Valencia die Runde. Doch kein Stadtkurs stellt die Fahrer auch vor größere Herausforderungen bei der Fahrzeugabstimmung.



Wer gewinnt?

Eben weil der Kurs voller Kontraste ist und zudem kein Team über Erfahrungen außerhalb des Simulators verfügt, ist die Siegfrage offen wie lange nicht mehr. Der Kreis der Favoriten umfasst neben Mercedes auch Ferrari, das in Kanada stark aufkam, sowie Red Bull, das wohl über das beste Chassis im Feld verfügt.

Was ist sonst noch besonders?

Der dicht gedrängte Terminplan und die damit verbundenen planerischen Herausforderungen. Mit dem Großen Preis von Kanada vor Wochenfrist läutete die Formel 1 eine hochintensive Phase von sechs Rennen binnen acht Wochen ein. Viele Teams sind logistisch und personell am Limit. Doch Ecclestone will auch 2017 wieder 21 WM-Läufe austragen.