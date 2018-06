Marseille (AFP) Nach den brutalen Krawallen am Rande des EM-Spiels Russland gegen England in Marseille wird der Chef der Vereinigung russischer Fußballfans, der Nationalist Alexander Schprygin, aus Frankreich ausgewiesen. Schprygin und 19 weitere Russen würden am Montag ausgewiesen, teilte die Vereinigung am Donnerstag in Moskau mit. Nach Angaben der Präfektur in Marseille wird den 20 Russen eine "Störung der öffentlichen Ordnung" vorgeworfen.

