Berlin (dpa) - Bundesinnenminister Thomas de Maizière spricht sich für eine stärkere Videoüberwachung auf zentralen öffentlichen Plätzen in Deutschland und schärfere Alkoholverbote rund um Fußballspiele aus. "Vielleicht begreift jetzt auch der Letzte in Deutschland, dass mehr Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen in erster Linie eine Hilfe ist und nicht Beobachtung von Unschuldigen", sagte er der "Rheinischen Post". De Maiziére regte auch an, bei großen EM-Turnieren über ein verschärftes Alkoholverbot nachzudenken.

