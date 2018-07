Duisburg (SID) - Zweitliga-Absteiger MSV Duisburg hat Außenverteidiger Fabio Leutenecker von den Stuttgarter Kickers verpflichtet. Der 26-Jährige erhält einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2018. In der vergangenen Saison war er Stammspieler bei den Kickers, mit denen er in die Regionalliga abstieg.

"Fabio war in den vergangenen Jahren eine konstante Größe bei den Kickers. Wer in vier Jahren regelmäßig über 30 Spiele in der 3. Liga bestreitet, der weiß, worauf es ankommt", sagte Trainer Ilja Grujew.