Frankfurt/Main (SID) - Zweitliga-Absteiger FSV Frankfurt hat die Verträge mit den Torhütern Sören Pirson (30) und Jannis Pellowski (24) jeweils um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2018 verlängert. Zudem steigt Matay Birol (18) von der Frankfurter U19 in den Profikader des Fußball-Drittligisten auf. Dies teilte der FSV am Donnerstag mit. Stammkeeper André Weis hatte den Klub nach dem Abstieg in Richtung 1. FC Kaiserslautern verlassen.