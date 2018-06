Luxemburg (AFP) Die Eurozone sieht sich für mögliche Turbulenzen nach einem möglichen Austritt der Briten aus der EU gewappnet. "Wir sind natürlich besorgt, wir verfolgen das sehr genau", sagte Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem am Donnerstag in Luxemburg. Die Euro-Länder seien aber in der Lage, "mit allen Schocks umzugehen, die auftreten könnten".

