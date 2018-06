London (AFP) Nach zwei Jahren stellen die Ermittler ihre Nachforschungen zu Missbrauchsvorwürfen gegen den britischen Popstar Cliff Richard ein. Der Generalstaatsanwalt von Yorkshire und Humberside, Martin Goldman, erklärte am Donnerstag, dass es keine ausreichenden Beweise gegen den 75-Jährigen gegeben habe. Die Ermittler waren in der Vergangenheit immer wieder in die Kritik geraten.

