Tokio (AFP) Japans Zentralbank hält an ihrer Politik des günstigen Geldes fest. Das Programm zum Aufkauf von Wertpapieren bleibe in der Höhe von jährlich 80 Billionen Yen (rund 660 Milliarden Euro) bestehen, der Strafzins für Einlagen von Geschäftsbanken bei 0,1 Prozent, teilte die Notenbank am Donnerstag nach zweitägiger Sitzung mit.

