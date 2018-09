Den Haag (AFP) Eine Niederländerin, die nach ihrer Vergewaltigung in Katar wegen "außerehelichen Geschlechtsverkehrs" verurteilt wurde, ist in ihre Heimat zurückgekehrt. Die 22-Jährige sei am Mittwochabend aus Doha abgereist und nun wieder in den Niederlanden, teilte das Außenministerium in Den Haag am Donnerstag mit. Die junge Frau war am Montag in Doha zu einem Jahr Haft auf Bewährung und einer Geldstrafe von 700 Euro verurteilt worden.

