London (dpa) - Großbritannien unter Schock: Eine Woche vor dem Referendum über die Mitgliedschaft in der EU ist eine britische Abgeordnete der Labour-Partei angegriffen und tödlich verletzt worden. Jo Cox hatte sich für einen Verbleib ihres Landes in der EU stark gemacht. Beide Lager setzten nach Bekanntwerden der Tat den Wahlkampf für den Rest des Tages aus. Führende Politiker zeigten sich entsetzt. Cox war zu Besuch in ihrem nordenglischen Wahlkreis, als sie von einem Mann mit einer Schusswaffe und einem Messer attackiert wurde. Ein 52-Jähriger wurde in der Nähe des Tatorts festgenommen.

