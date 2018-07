Wien (dpa) - Erstmals gründen die Wiener Sängerknaben eine Musikschule im Ausland. 2018 solle die internationale "Vienna Boys Choir International School" in Hongkong öffnen, teilte die Einrichtung in Wien mit. Präsident Gerald Wirth betonte, dass sich die Sängerknaben als künstlerische und pädagogische Institution verstünden, in der Musik, Schulbildung und soziale Verantwortung groß geschrieben werde. Vor allem im asiatischen Raum habe die Institution wegen ihrer Pädagogik einen sehr guten Ruf.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.