Wellington (AFP) Neuseeländische Landwirte leiden unter einem massenhaften Diebstahl von Avocados auf ihren Plantagen. In der Bay of Plenty auf der Nordinsel machen sich nach kräftigen Preissteigerungen in den vergangenen Monaten derzeit Kriminelle in großem Stil über die Plantagen her, um die dort erbeuteten Avocados auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen.

