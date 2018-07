Berlin (SID) - Die erstmals für August 2018 in Glasgow und Berlin geplanten Europäischen Sportmeisterschaften sollen vier Jahre später eine Neuauflage erfahren. Dies beschloss das Exekutivkomitee, besetzt mit Vertretern der sieben beteiligten Sportarten, in Berlin.

"Schon jetzt gibt es großes Interesse von mehreren Städten und Staaten an einer Ausrichtung 2022", sagte Svein Arne Hansen, Präsident des Europäischen Leichtathletik-Verbandes.

2018 werden in der schottischen Metropole zwischen dem 1. und 12. August die europäischen Titelträger im Schwimmen, Kunstturnen, Radsport, Rudern, Triathlon und Golf ermittelt. Die EM-Medaillen in der Leichtathletik werden vom 7. bis 12. August in Berlin vergeben.

Die Veranstalter rechnen mit insgesamt mehr als 4500 Teilnehmern. Die TV-Übertragungsrechte für Deutschland liegen bei ARD und ZDF. Ein weiteres Treffen der Organisatoren ist für den 27. Oktober in Rom angesetzt.