Berlin (dpa) - Was ist das typische Berlin-Gefühl - Club, Currywurst und steigende Mieten? Die Guerilla-Kampagne "Like Berlin" will es nun ganz genau wissen und klebt Sticker und Plakate in der ganzen Stadt.

Darauf prangen Fragen wie: Woher weißt du, dass du Berliner bist? Was sind Berlins drei Grundwerte? Was dürfen Berliner niemals tun? Die Antworten können direkt aufs Papier gekritzelt oder auch im Inernet beantwortet werden.

Daraus soll das Buch "Berlin Code" über die ungeschriebenen Gesetze der Hauptstadt entstehen. Bisherige Ergebnisse der Straßenaktion: Berliner ist, wer eine Nacht im Tiergarten schläft und es wieder tun würde. Zu den Grundwerten zählen Chaos, Freiheit und leben lassen. Und Berliner dürfen niemals vor Mitternacht ins Bett.