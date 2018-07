Halle Westfalen (SID) - Philipp Kohlschreiber (32) ist als dritter deutscher Tennisprofi beim Rasenturnier in Halle/Westfalen ins Viertelfinale eingezogen. Die deutsche Nummer eins aus Augsburg gewann gegen den kroatischen Aufschlagriesen Ivo Karlovic nach 2:14 Stunden mit 6:7 (7:9), 6:4, 7:5. Weltrekordler Karlovic schlug 26 Asse.

In der Runde der besten Acht trifft Kohlschreiber am Freitag seinen Kumpel und Doppelpartner Dominic Thiem wieder. Den Österreicher hatte Kohlschreiber Anfang Mai im Finale von München besiegt, am Montag jedoch im Endspiel von Stuttgart in drei Sätzen verloren. "Hoffentlich wird er irgendwann müde. Ich versuche schon, ihm im Doppel die meiste Arbeit zu überlassen", sagte Kohlschreiber mit einem Augenzwinkern.

Vor Kohlschreiber waren bereits Alexander Zverev (Hamburg) und Florian Mayer (Bayreuth) bei den mit 1,8 Millionen Euro dotierten Gerry Weber Open ins Viertelfinale eingezogen. Zverev bekommt es am Freitag mit Marcos Baghdatis (Zypern) zu tun, Mayer trifft auf Vorjahresfinalist Andreas Seppi (Italien). Das vierte Viertelfinale bestreiten Rekordsieger Roger Federer (Schweiz) und David Goffin (Belgien).

Kohlschreiber gelang gegen Seppi sein 385. Sieg auf der ATP-Tour, damit zog er mit Michael Stich gleich. Mehr Matches haben aus deutscher Sicht in der Geschichte des modernen Tennis (seit 1968) nur Boris Becker (713) und Tommy Haas (563) gewonnen. "Die hole ich mir auf jeden Fall noch. Das ist doch klar", scherzte Kohlschreiber. Doch im Ernst: "Das bedeutet mir gar nichts. Ich will so weiter machen und noch möglichst viele Siege sammeln."