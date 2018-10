Berlin (AFP) Die Entscheidung im Bundesrat über die umstrittene Einstufung von Algerien, Tunesien und Marokko als sichere Herkunftsländer könnte verschoben werden. Es sei im Gespräch, die Abstimmung am Freitagmorgen von der Tagesordnung des Bundesrates zu nehmen, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstagabend aus Länderkreisen. Demnach könnte das Thema dann am 8. Juli wieder in der Länderkammer behandelt werden.

