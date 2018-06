Washington (AFP) Volkswagen hat in den USA für seine Verhandlungen über eine Beilegung des Abgas-Skandals eine Fristverlängerung gewährt bekommen. Ein Bundesrichter in San Francisco verlängerte die ursprünglich am kommenden Dienstag auslaufende Frist für eine ausgearbeitete Einigung über eine Entschädigungsregelung um eine Woche bis zum 28. Juni, wie aus einem am Mittwoch veröffentlichten Gerichtsdokument hervorgeht.

