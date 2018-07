Washington (AFP) Die gigantische biometrische Datenbank der US-Bundespolizei FBI ist nach einem Untersuchungsgericht offenbar fehleranfällig - lässt also womöglich die fälschliche Identifizierung völlig Unbeteiligter als vermeintlich Verdächtige zu. Das FBI habe nicht genug getan, um "falsche Treffer" bei der Gesichtserkennung zu verhindern, stellte die dem US-Kongress unterstellte Rechnungsprüfungsbehörde GAO in einem am Mittwoch in Washington bekannt gewordenen Bericht fest.

