Caracas (AFP) In Venezuela ist ein 17-Jähriger gestorben, der am Rande von Protesten gegen die Lebensmittelknappheit schwer verletzt worden war. Nach Angaben der Behörden erlag der Jugendliche am Mittwochmorgen (Ortszeit) im Krankenhaus seinen Verletzungen. Zur Art der Verletzungen wurden keine Angaben gemacht. Örtlichen Medienberichten zufolge war ihm in den Kopf geschossen worden, als es am Dienstagabend im westlichen Lagunilla Zusammenstöße zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten gab.

