Cleveland (dpa) - Der Meister in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA wird in einem siebten und entscheidenden Spiel ermittelt. Die Cleveland Cavaliers gewannen 115:101 in eigener Halle gegen Titelverteidiger Golden State Warriors und konnten somit die Final-Serie zum 3:3 ausgleichen. Die Cavaliers starteten furios und führten bereits nach dem ersten Viertel mit 31:11. Im Schlussabschnitt entschied jedoch LeBron James die Partie. Clevelands Superstar war mit 41 Punkten, elf Assists und acht Rebounds überragender Akteur in der Quicken Loans Arena.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.